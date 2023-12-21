Розслідування встановило понад 2 тисячі жертв сексуального насильства з боку Іспанської католицької церкви
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Розслідування сексуального насильства над дітьми з боку духовенства та нецерковного персоналу Іспанської католицької церкви виявило 1 383 скарги та 2 056 жертв. Це дані станом на грудень 2023 року.
Про це пише Reuters.
Результати збирає юридична фірма Cremades. Відомі на сьогодні вона помістила в більш ніж 1000-сторінковий звіт. Однак дані ніколи не будуть остаточними: деякі випадки насильства відбулися давно, а деякі люди не хочуть розповідати про пережите.
Іспанська церква бореться з випадками сексуального насильства після розслідування газети El Pais у 2021 році, у ході якого знайшли щонайменше 1 200 таких випадків.
- У жовтні Католицька церква Іспанії попросила вибачення у жертв сексуального насильства, коли зʼявилися висновки незалежної комісії. Вони свідчили, що з 1940 року понад 200 тисяч неповнолітніх в Іспанії зазнали сексуального насильства з боку римо-католицького духовенства. Однак церква поставила під сумнів масштаби проблеми.