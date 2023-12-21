Новини

«Київстар» скасував наступну щомісячну плату за тариф. Хто не платитиме

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Taylor Grote / Unsplash

Оператор звʼязку «Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Звільнення від тарифу стосуються:

Напередодні «Київстар» повідомив, що відновив усі послуги на території України та за кордоном. Останньою відновленою послугою став міжнародний роумінг. Тепер усі послуги працюють без обмежень.

Що відбувалося з «Київстаром»

12 грудня оператор «Київстар» зазнав масштабної хакерської атаки, через що у абонентів зник звʼязок та інтернет. Відповідальність за атаку взяло на себе російське угруповання «Солнцепек». У СБУ заявили, що воно повʼязане з російським Головним розвідувальним управлінням. СБУ почала розслідування за вісьмома статтями, серед яких диверсія і держзрада.

Гендиректор «Київстару» Олександр Комаров заявив, що хакерська атака була дуже потужною. Частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована. Частково хакери досягли мети.

13 грудня абонентам «Київстару» заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі. Труднощі були і в роботі банківської системи, зокрема в роботі POS-терміналів.

У той же день президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис одного зі співробітників. За словами Олександра Комарова, ця атака «не питання технологій», а того, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно, наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працюють соціальні інженери».