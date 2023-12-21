«Київстар» скасував наступну щомісячну плату за тариф. Хто не платитиме

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Оператор звʼязку «Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Звільнення від тарифу стосуються:

абонентів передплати, контракту і контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» з 22 грудня 2023 по 21 січня 2024;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого звʼязку з 1 січня 2024 по 31 січня 2024;

користувачів «Домашнього Інтернету» та «Все Разом» з 1 січня 2024 по 31 січня 2024.

Напередодні «Київстар» повідомив, що відновив усі послуги на території України та за кордоном. Останньою відновленою послугою став міжнародний роумінг. Тепер усі послуги працюють без обмежень.

Що відбувалося з «Київстаром»

12 грудня оператор «Київстар» зазнав масштабної хакерської атаки, через що у абонентів зник звʼязок та інтернет. Відповідальність за атаку взяло на себе російське угруповання «Солнцепек». У СБУ заявили, що воно повʼязане з російським Головним розвідувальним управлінням. СБУ почала розслідування за вісьмома статтями, серед яких диверсія і держзрада.

Гендиректор «Київстару» Олександр Комаров заявив, що хакерська атака була дуже потужною. Частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована. Частково хакери досягли мети.

13 грудня абонентам «Київстару» заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі. Труднощі були і в роботі банківської системи, зокрема в роботі POS-терміналів.

У той же день президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис одного зі співробітників. За словами Олександра Комарова, ця атака «не питання технологій», а того, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно, наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працюють соціальні інженери».