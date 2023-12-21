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World Health Organization (WHO)

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) попередньо схвалила ще одну вакцину проти малярії — вакцину R21/Matrix, розроблену в Оксфордському університеті й виготовлену в Індії.

Попередня кваліфікація від ВООЗ є необхідною умовою для закупівлі вакцини ЮНІСЕФ і фінансової підтримки від Глобального альянсу з вакцин та імунізації.

Клінічні випробування вакцини R21 показали, що вона знижує кількість симптоматичних випадків малярії на 75% упродовж року після введення трьох доз. Четверта доза, введена за рік після третьої, підтримувала ефективність щеплення.