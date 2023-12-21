Додаткове місце у фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024» отримала ANKA
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / Zeferli
Українці обрали в застосунку «Дія» 11-го фіналіста Національного відбору на «Євробачення-2024». Найбільшу кількість голосів — 80 944 (26,78%) — отримала ANKA з піснею «Палала».
Переможницю оголосив суспільний мовник, що є організатором «Євробачення» в Україні.
Глядацьке онлайн-голосування тривало з 15 до 21 грудня. За цей час свій голос віддали понад 300 тисяч українців.
Тепер повний список фіналістів виглядає так:
- alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;
- ANKA — «Палала»;
- Drevo — “Endless chain”;
- INGRET — “Keeper”;
- MÉLOVIN — “DREAMER”;
- NAHABA — “GLASSS”;
- NAZVA — “Slavic English”;
- SKYLERR — “Time is running out”;
- YAGODY — “Tsunamia”;
- YAKTAK — “Lalala”;
- Ziferblat — “Place I Call Home”.
Фінал Нацвідбору пройде 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.
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