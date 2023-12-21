Президент Мілей наказав реструктуризувати економіку Аргентини — в країні змінять або скасують понад 300 норм
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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AFP
Новий президент Аргентини Хав’єр Мілей оприлюднив надзвичайний указ щодо дерегуляції зруйнованої економіки країни. Для цього скасують сотні різних постанов і правил, пише Financial Times.
Зокрема, в Аргентині зміняться правила ринку оренди, власності на землю, ринку роздрібної торгівлі та експорту. Також Мілей хоче посилити конкуренцію в авіаційному, фармацевтичному і туристичному секторах. Виплата вихідної допомоги співробітникам буде скорочена, а випробувальний термін нових співробітників продовжать.
Указ Мілея також змінює правовий статус державних компаній і тепер дозволяє їх приватизувати.
Третя за величиною економіка Латинської Америки нині перебуває в кризі. Інфляція перевищує 160% на рік, а 40% аргентинців живуть у бідності.
Тисячі людей 20 грудня вийшли протестувати на вулиці Буенос-Айресу проти економічної «шокової терапії» нового уряду Аргентини, пише BBC. Раніше уряд заявив, що люди, які блокували вулиці, можуть втратити право на державні пільги.
- У другому турі президентських виборів в Аргентині, що відбулися 19 листопада, переміг лібертаріанець Хавʼєр Мілей. Він набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Серхіо Масу. Мілей обіцяв Аргентині економічну «шокову терапію», спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонував доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією і росією на користь США. Він також виступає проти вступу Аргентини до БРІКС. Крім того, Мілей називав президента росії володимира путіна «автократом».
- Президент Аргентини Хавʼєр Мілей розіграв свою останню зарплату депутата, яка становила $2 500, або ж 2,1 мільйона аргентинських песо. Новообраний лідер країни вів пряму трансляцію в Instagram, демонструючи свій офіс і президентську артибутику.