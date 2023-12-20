Запуск електронного реєстру військовозобовʼязаних значно спростить процес мобілізації. Як саме
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Запуск електронного реєстру військовозобовʼязаних значно спростить процес мобілізації в Україні. Електронний реєстр військовозобовʼязаних «Оберіг», який працює зараз, поки що не синхронізований з іншими державними реєстрами.
Про це заявив начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтервʼю «РБК-Україна».
Коли відповідний законопроект ухвалять, це синхронізує різні чинні бази даних — отже, відпаде необхідність роздавати повістки в громадських місяцях.
«І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз працює у Львові, тому що податок з його зарплати — ПДФО — сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства будь-якої форми власності про те, що цьому громадянину необхідно зʼявитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобовʼязаний особисто доставити військовозобовʼязаного до ТЦК СП», — розповів Фітьо.
Наразі дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. Це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону, але поки що немає синхронізації даних з іншими державними реєстрами.
Крім того, електронний реєстр спростить мобілізацію ресурсів — як людських, так і транспортних.
- В Україні з 24 лютого 2022 року, дати повномасштабного вторгнення росії, діють воєнний стан і загальна мобілізація. Їх кілька разів продовжували. Останній раз Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію 8 листопада. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року. Вочевидь, після цього їх знову продовжать на 90 днів.
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