Pornhub, Xvideos і Stripchat потрапили під цифрові обмеження Євросоюзу

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Євросоюз офіційно визнав порносайти Xvideos, Pornhub і Stripchat надзвичайно великими онлайн-платформами — це означає, щомісяця їх в середньому переглядає понад 45 мільйонів користувачів. Отже тепер відповідно до Закону про цифрові послуги ЄС (DSA) вони матимуть нові зобовʼязання щодо перевірки віку користувачів і видалення незаконного контенту зі своїх платформ.

Уже з лютого 2024 року сайти Xvideos, Pornhub і Stripchat повинні дотримуватися низки обмежень, насамперед впровадити суворіший контроль за віком користувачів. Їх зобовʼяжуть видаляти незаконний контент — наприклад, відео, зняті без згоди, і проводити зовнішні аудити на предмет відповідності правилам. Якщо вони не дотримуватимуться нових правил ЄС, їм загрожує штраф на суму 6% від загального доходу.