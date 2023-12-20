У Верховній Раді зʼявився новий депутат від «Батьківщини»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Верховній Раді склав присягу народного депутата Михайло Соколов. Він увійшов до фракції «Батьківщина» замість Віталія Данілова, який достроково склав мандат.
Про це повідомила Центральна виборча комісія.
Соколов у списку «Батьківщини» на виборах народних депутатів 21 липня 2019 року йшов під 26 номером. Він колишній заступник голови Миколаївської облради, а також був народним депутатом VI скликання Верховної Ради (2007—2012).
- 8 грудня 2023 року у Верховній Раді проголосували за дострокове припинення повноважень трьох нардепів: Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.