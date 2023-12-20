Суд залишив у СІЗО суддю Олексія Тандира й арештував його майно

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Святошинський райсуд Києва залишив у СІЗО до 17 лютого суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельному ДТП у стані алкогольного спʼяніння.

Кореспондентка «Бабеля» передає із зали суду, що загалом суд виніс три рішення.

Друге рішення — суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що на його банківському рахунку. В арешті квартири і паркомісця, які Тандир 12 грудня переписав на дружину, суддя відмовив. На цьому наполягали адвокати родини загиблого.

Також суд обмежив доступ журналістів до засідань, коли військові будуть давати показання, що містять держтаємницю.