Суд залишив у СІЗО суддю Олексія Тандира й арештував його майно
- Автори:
- Костя Андрейковець, Ганна Мамонова
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Святошинський райсуд Києва залишив у СІЗО до 17 лютого суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельному ДТП у стані алкогольного спʼяніння.
Кореспондентка «Бабеля» передає із зали суду, що загалом суд виніс три рішення.
Друге рішення — суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що на його банківському рахунку. В арешті квартири і паркомісця, які Тандир 12 грудня переписав на дружину, суддя відмовив. На цьому наполягали адвокати родини загиблого.
Також суд обмежив доступ журналістів до засідань, коли військові будуть давати показання, що містять держтаємницю.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Його справу слухають у Святошинському суді Києва. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.
- Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.
- 15 грудня «Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця.