ВООЗ: Новий штам коронавірусу JN.1 має низький ризик для здоровʼя

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United States Mission Geneva / Flickr

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу JN.1 як «варіант, що становить інтерес», і заявила, що він має низький ризик для здоров’я.

Про це пише Reuters.

За словами експертів, хоча цей штам може передаватися легше, ніж інші циркулюючі варіанти, він, імовірно, не призведе до більш серйозного захворювання.

Раніше ВООЗ кваліфікувала штам JN.1 як підвид BA.2.86, але тепер назвала його «окремим цікавим варіантом». Проти нього працюють поточні вакцини.

Станом на 8 грудня штамом коронавірусу JN.1 захворіли приблизно від 15% до 29% пацієнтів у Сполучених Штатах. Уперше його виявили в країні у вересні. Минулого тижня в Китаї виявили сім заражень цим штамом COVID.