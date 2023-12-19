Греція легалізує тисячі мігрантів через брак робочої сили

Новини

Matt Artz / Unsplash

У Греції легалізують тисячі документів мігрантів, щоб зменшити брак робочої сили в країні. Це врегулює статус близько 30 тисяч незареєстрованих робітників.

Про це пише The Guardian.

Грецький премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс досяг того, щоб законопроєкт ухвалили в парламенті. За його словами, це допоможе не лише впоратися з нестачею робочої сили, але й зміцнити соціальну згуртованість.

«Це маленький крок у задоволенні гострих потреб жорсткого ринку праці та великий крок у зміцненні громадської безпеки. Греція зіткнулася з безпрецедентною проблемою нестачі робочої сили… через високі темпи зростання, значне падіння безробіття та зменшення кількості робітників з Албанії», — сказав він у коментарі виданню.

Найбільше відтік робочої сили відчутний у сільському господарстві, туризмі та будівництві. Він спричинений ще наслідками пандемії коронавірусу. Наприклад, сільськогосподарські асоціації скаржилися на гниття фруктів і овочів, бо їх немає кому збирати.

Новий законопроєкт передбачає, що мігранти зможуть спрощено легалізувати свій статус і отримати посвідку на проживання за три роки, а не за сім.

Грецькі урядовці вважають, що завдяки інтеграції «невидимих ​​людей» держава отримає більші гроші від податків. Однак є і критики: опозиція вважає, що ухвалення такого рішення має ризики перетворити Грецію на привабливе місце для нелегальних мігратів.