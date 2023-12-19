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Купівля авто й обмін сертифіката на житло. У «Дії» зʼявляться нові сервіси

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Міністерство оборони України

У додатку «Дія» зʼявляться нові сервіси. Їх сьогодні презентували на заходії Diia Summit від Міністерства цифрової трансформації, який відкривав Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Які сервіси зʼявилися з «Дії»?

Щодо сервісу купівлі автівки, то в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що він запрацює 20 грудня. Українці зможуть укласти договір купівлі-продажу лише в декілька кліків у застосунку «Дія» й замовити доставку нових номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію автівки «Укрпоштою» на території України.

Щодо останнього сервісу, президент заявив, що він стартує на цьому тижні. Це буде онлайн-послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються як компенсація за зруйноване війною житло в межах програми «єВідновлення». За словами Зеленського, цьогоріч виплатять близько мільярда гривень на відновлення пошкодженого майна. На сьогодні громадяни вже подали 7 457 заяв. Сформовано 1 432 житлових сертифікати.