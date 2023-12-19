Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку
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- Ліза Бровко
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Прокопенко Олександр / УНІАН
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок для колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Він проведе десять років за ґратами.
Про це пише Спеціальна антикорупційна прокуратура.
Суд апеляційної інстанції заслухав доводи сторін і підтримав позицію прокурора САП, після чого відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Однак рішення ще можуть оскаржити в касаційній скарзі до Верховного Суду протягом трьох місяців.
Юрія Гримчака визнали винним у шахрайстві та підбурюванні до надання хабаря посадовцям.
Експосадовця і його помічника співробітники СБУ затримали в серпні 2019 року під час одержання частини коштів — $480 тисяч. Він вимагав $1,1 мільйона від підприємця за нібито сприяння в ухваленні рішень посадовцями.