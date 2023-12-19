The Telegraph: Британія й Україна підпишуть 10-річну безпекову угоду про зміцнення флоту і повоєнні гарантії захисту

Новини

Велика Британія використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море в межах пакту про безпеку, що його держави підпишуть найближчими тижнями.

Про це повідомляє The Telegraph.

У меморандумі про взаєморозуміння Британія бере зобовʼязання «підтримувати Київ у боротьбі» з росією, надаючи військову підтримку українському флоту, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

Він також міститиме повоєнні безпекові гарантії — зокрема, якщо рф плануватиме черговий напад, Британія обіцяє збільшити поставки зброї Україні та відновити санкцій проти Кремля.

Британські високопосадовці повідомили своїм українським колегам, що країна зосередиться на зміцненні морського потенціалу України.

Військові лідери також зазначають, що були вражені діями України в Чорному морі, де вона змусила російський флот відступити зі свого традиційного опорного пункту в окупованому Криму.

Частина озброєння, зокрема ракети Brimstone, вже надійшла з Британії, яка досі має один з найпотужніших військово-морських флотів у світі.

Нова угода ґрунтуватиметься на нещодавній заяві про те, що Британія разом із Норвегією очолить нову коаліцію морських можливостей для передачі Україні двох тральщиків типу Sandown («Чернігів» і «Черкаси»), 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човнів.

Королівський флот уже навчає українських розмінувальників на безекіпажних підводних човнах для роззброєння, знешкодження російських бомб, мін-пасток і мін на своїх глибоководних шляхах і підготовки до десантних рейдів.