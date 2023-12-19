В Ісландії після кількамісячних землетрусів почалося виверження вулкана
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Icelandic Meteorological Office
На півострові Рейкʼянес на південному заході Ісландії після кількох тижнів інтенсивного землетрусу сталося виверження вулкана, повідомляє BBC.
Виверження почалося за 4 кілометри від Гріндавіку. Раніше близько чотирьох тисяч жителів міста евакуювали. На місце направили гелікоптер, щоб оцінити масштаб виверження.
У вулкані зʼявилася тріщина близько 3,5 км завдовжки, а швидкість течії лави становить від 100 до 200 кубометрів на секунду. У Метеорогічному офісі зазначають, що це в рази більше, ніж під час попередніх вивержень на півострові Рейкʼянес за останні роки.
- Ісландія є одним із найбільш геологічно активних регіонів у світі, де розташовано близько 30 активних вулканів. З кінця жовтня Метеорологічна служба Ісландії зафіксувала кілька десятків тисяч підземних поштовхів. За останні роки в цьому місці було три виверження, а перед цим їх фіксували близько 800 років тому.
- У квітні 2010 року виверження вулкана Ейяфʼятлайокутль спричинило збитки на €1,5—2,5 мільярдів євро.