Ас-Сісі втретє переобрали президентом Єгипту

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На президентських виборах у Єгипті втретє переміг чинний президент Абдель Фаттах Ас-Сісі. За нього віддали голоси більшість громадян — 89,6%.

Про це пишуть The Washington Post та Bloomberg.

Конкуренцію Ас-Сісі складали три кандидати — лідер Соціал-демократичної партії Фарід Захран, голова ліберальної партії «Вафд» Абдель Санад Ямама та лідер Республіканської народної партії Хазем Омар.

Перемога Ас-Сісі на виборах була передбачуваною, стверджують аналітики. Однак у наступній каденції йому доведеться зіткнутися з загостренням проблем у країні і регіоні, адже Єгипет помітно наростив національний борг, а економіка країни нестабільна.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС на кордоні Єгипту в жовтні зміцнила імідж Ас-Сісі як світового державного діяча, адже Єгипет є одним із посередників у розвʼязанні конфлікту. Через його кордон із сектором Гази організовано евакуацію з палестинської території іноземних громадян та тяжкопоранених, здійснюється постачання до Гази гуманітарної допомоги.

У голосуванні взяли участь 66,8% з 67,3 мільйона зареєстрованих виборців країни. Явка вища ніж на попередніх виборах у 2014 та 2018 роках.