Ватикан благословлятиме одностатеві пари. Не плутати з вінчанням

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Nacho Arteaga / Unsplash

Ватикан дозволяє благословляти одностатеві пари, проте не проводитиме для них вінчання або будь-які шлюбні обряди.

Про це пише пресслужба Ватикану.

Папа схвалив декларацію про пастирське значення благословень, опубліковану Дикастерією віровчення. Тепер церква благословлятиме тих, хто «не живе за нормами християнської моральної доктрини, але смиренно просить бути благословенними».

У такий спосіб пастирське значення благословень «розширюється і збагачується».

Однак така практика не є офіційним підтвердженням статусу подружжя для одностатевої пари й не змінює «вічне вчення Церкви про шлюб».