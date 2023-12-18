Німеччина розгорне бригаду в Литві для захисту східного флангу НАТО

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У Литві розгорнуть німецьку бригаду для захисту східного флангу НАТО.

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на пресконференції з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.

Сторони підписали дорожню карту про розгортання бригади.

За словами Пісторіуса, Бундесвер уперше розгорне постійний контингент за кордоном. Раніше німецькі підрозділи лише тимчасово виконували місії в інших країнах, передає Укрінформ.

Бригада налічуватиме 4 800 військових і приблизно 200 цивільних працівників. Поки що країни створюватимуть інфраструктуру для контингенту та умови для проживання родин військових біля Вільнюсу й Каунасу.

Міністр оборони Литви додав, що для всіх країн регіону найбільша загроза — це агресивна політика росії.

Бригаду остаточно сформують у 2025 році. Потім розпочнуться її тренування. Повної боєздатності планують досягти до кінця 2027 року.