Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

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Польські перевізники сьогодні, 18 грудня, знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Пункт пропуску заблокували після 15:00 за київським часом. Організатори протесту планують пропускати лише по одній вантажівці на годину. Водночас вони пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру й ті, що перевозять тварин, продукти, які швидко псуються, тощо.

Також протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

Блокування пункту пропуску може тривати до 8 березня 2024 року. До перевізників приєдналися і фермери. Один із організаторів протестів, лідер люблінського відділення партії «Конфедерація» Рафал Меклер, стверджує, що їхні головні вимоги — це припинення імпорту цукру з України, виплата субсидій і компенсації для виробників кукурудзи.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом зустрічі.