У Фінляндії суд заарештував російського неонациста Петровського
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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meduza.io
Окружний суд Гельсінкі постановив увʼязнити співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Яна Петровського. Його підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні й відправлять до вʼязниці Вантаа.
Про це повідомляє Helsingin Sanomat.
До 31 травня 2024 року Петровському мають висунути звинувачення.
- Яну Петровському в Україні інкримінують участь у терористичних злочинах у лавах «Русича» у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині. Петровський разом з неонацистом Олексієм Мільчаковим є співзасновником ДШРГ «Русич» і був командиром групи, коли Мільчаков був поранений. Петровському в Україні загрожує від 8 до 15 років колонії.
- У Фінляндії за запитом України про екстрадицію Петровського затримали в серпні 2023 року. Це сталося в аеропорту Гельсінкі, коли той збирався вилетіти до Ніцци. Згодом стало відомо, що у Фінляндію він заїхав під імʼям Воїслав Торден. Завдяки навчанню його дружини в цій країні він оформив собі посвідку на проживання. При цьому Петровський перебуває під санкціями ЄС і США, але вони накладені на його справжнє імʼя.
- Верховний суд Фінляндії, що розглядав справу про екстрадицію Петровського, 8 грудня постановив звільнити його. Україні в екстрадиції відмовили. Ухвалюючи рішення, суд послався на 3 статтю Європейської конвенції з прав людини. Верховний суд вважає, що в українських вʼязницях Петровському можуть загрожувати тортури. У статті йдеться, що «ніхто не може зазнавати тортур чи нелюдського ставлення або такого, що принижує гідність». Однак після звільнення Петровського знову взяли під варту, щоб зʼясувати умови його перебування в країні.