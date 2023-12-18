У Фінляндії суд заарештував російського неонациста Петровського

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Окружний суд Гельсінкі постановив увʼязнити співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Яна Петровського. Його підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні й відправлять до вʼязниці Вантаа.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

До 31 травня 2024 року Петровському мають висунути звинувачення.