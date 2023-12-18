ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб надати Україні €50 мільярдів допомоги

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Reuters / «Бабель»

Країни — члени Європейського Союзу обмірковують методи стримування президента Угорщини Віктора Орбана від блокування підтримки України. Зокрема, лідери ЄС розглядають варіант позбавлення Угорщини права голосу, щоб без її участі схвалити угоду про надання пакета допомоги Україні на €50 мільярдів у 2024—2027 роках.

Про це повідомляє Financial Times.

Деякі чиновники в Брюсселі пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про Євросоюз 2007 року за порушення верховенства закону — це може призвести до припинення права голосу держави.

Крок може заблокувати будь-яка інша держава-член, однак зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованої підтримки в ЄС. Проте багато країн переймаються через використання такого покарання, тому що, по суті, це є найпотужнішою зброєю ЄС проти держави-члена.

«Можливо, Угорщина може створити більше проблем і змусить нас використати кілька різних інструментів протидії. Проте, зрештою, Угорщина не зможе перешкодити нам надати гроші Україні», — сказав високопосадовець ЄС, який був на саміті минулого тижня.