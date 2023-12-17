Керівник розвідки: Відкиньте думки, що мобілізації можна уникнути

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Reuters / «Бабель»

Україні потрібна посилена мобілізація, оскільки жоден рекрутинг не зможе забезпечити необхідну кількість особового складу.

Про це Кирило Буданов сказав на дискусійній панелі «2024: виклики і перспективи».

«Сукупно Сили оборони України зараз становлять — назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці, — мільйон сто тисяч людей. Жоден рекрутинг таких обсягів покрити не може. Виключно мобілізація», — сказав Буданов.

На його переконання, важлива мотивація мобілізованих, бо від цього залежить коефіцієнт корисної дії. Він наголосив, що потрібно відкидати думки, що мобілізації можна уникнути.

«Треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна. У нас немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати. А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно», — зауважив Буданов.

До повномасштабного вторгнення українці уникали військової служби через невеликі зарплати, зокрема, утім нині фінансова винагорода вже не є мотиваційним чинником долучатися до армії, попри наявне грошове забезпечення.

«Для мене, як для військової людини, очевидна певна прогалина. У нас більшість людей громадянами України себе так і не відчула. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і що в кожного з нас є священний обовʼязок захищати країну. Тому й зʼявляються ці «львівські котли», «польське воєводство» абощо», — заявив очільник ГУР.

Буданов вважає це комплексною проблемою, для вирішення якої потрібен правильний соціальний діалог й обґрунтування.