Путін заявив, що у Фінляндії «будуть проблеми» через вступ до НАТО, і пообіцяв створити військовий округ у прикордонних регіонах
- Автор:
- Олександра Амру
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Путін обіцяє створити військовий округ у регіонах, які межують із Фінляндією. Він невдоволений тим, що ця країна вступила до НАТО і закрила прикордонні пункти з росією.
«Взяли й затягли до НАТО Фінляндію. У нас що, були з Фінляндією якісь суперечки? Всі суперечки, зокрема, територіального характеру в середині ХХ століття — давно вирішені», — сказав путін в інтервʼю Павлу Зарубіну в передачі «Москва. Кремль. Путин».
Президент рф зазначив, що раніше у росії з Фінляндією нібито були «найсердечніші стосунки».
«Проблем не було. Тепер будуть. Тому що ми створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи», — додав він.
- Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Росіяни хотіли перешкодити вступу Фінляндії й Швеції, а для цього планували влаштувати антиісламські демонстрації в країнах. Фінляндія доєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина й Угорщина. Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- Минулого місяця Фінляндія почала закривати прикордонні пункти з росією. Фінський премʼєр заявив, що росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких, зокрема, громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. За подібною схемою діє й Білорусь, виштовхуючи мігрантів на кордони з Литвою, Латвією і Польщею.