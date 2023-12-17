Путін заявив, що у Фінляндії «будуть проблеми» через вступ до НАТО, і пообіцяв створити військовий округ у прикордонних регіонах

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Путін обіцяє створити військовий округ у регіонах, які межують із Фінляндією. Він невдоволений тим, що ця країна вступила до НАТО і закрила прикордонні пункти з росією.

«Взяли й затягли до НАТО Фінляндію. У нас що, були з Фінляндією якісь суперечки? Всі суперечки, зокрема, територіального характеру в середині ХХ століття — давно вирішені», — сказав путін в інтервʼю Павлу Зарубіну в передачі «Москва. Кремль. Путин».

Президент рф зазначив, що раніше у росії з Фінляндією нібито були «найсердечніші стосунки».

«Проблем не було. Тепер будуть. Тому що ми створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи», — додав він.