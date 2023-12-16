Депутат Керецьківської сільради, який підірвав там гранати, отримав підозру в організації теракту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Депутат Керецьківської сільради, який учора підірвав там три гранати, отримав підозру в організації терористичного акту. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Депутату закидають ч. 2 ст. 258 КК, за якою загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
За даними слідства, він 15 грудня в селі Керецьки (Закарпатська область) під час засідання сесії сільради кинув у залі три бойові гранати. Всі вони вибухнули, поранивши всіх присутніх і самого депутата.
За оновленими даними, поранення дістали 23 людини включно з депутатом. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Стан шістьох людей важкий. Двоє людей у критичному стані. Підривник в лікарні під наглядом медиків і правоохоронців.
- 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи — депутат кинув гранати в залі під час засідання сесії. Цей момент потрапив на відео. Спочатку повідомлялося про 26 поранених і одного загиблого (депутат), проте потім поліція спростувала дані про загибель.
- Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. СБУ окремо розслідує терористичний акт, оскільки такі злочини — це її підслідність.
- За даними місцевих медіа, гранати кинув депутат сільської ради від партії «Слуга народу» Сергій Батрин. Причини його вчинку достеменно поки не відомі.