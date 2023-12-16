FT: Країни G7 наблизилися до конфіскації активів рф для України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / asbe
Країни «Великої сімки» (G7) наблизилися до конфіскації російських активів для подальшої передачі Україні.
Про це пише Financial Times.
За даними видання, США, які раніше публічно не підтримували конфіскацію, оголосили союзникам у групі, що знайшли легальний спосіб конфіскації відповідно до міжнародного права. Йдеться про конфіскацію суверенних активів як контрзаходу, аби спонукати росію припинити війну. Саме це написано в документі, поширеному в комітетах G7. Про існування законного шляху конфіскації заявив і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.
Тема конфіскації може стати предметом обговорення лідерів G7 на зустрічі 24 лютого 2024 року.
Газета пише, що активізація переговорів щодо конфіскації викликана затримкою в ухваленні Конгресом США пакету допомоги Україні на суму понад $100 мільярдів і блокуванням €50 мільярдів у бюджеті ЄС, на які наклав вето премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Євросоюз хоч і вирішив на саміті в Брюсселі виділити Україні €50 мільярдів на 2024—2027 роки, але ці кошти не закладені у бюджет і будуть надаватися державами-членами.
- Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у листопаді, що ЄК працює над пропозицією обʼєднати частину прибутку, отриманого від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні та її повоєнного відновлення. За її словами, вартість заморожених російських суверенних активів становить близько €211 млрд. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції.
- У грудні FT писала, що Європейська комісія планує зібрати €15 млрд для допомоги Україні із доходів від заморожених у Європейському Союзі російських активів. Цей план ще мають підтримати держави-члени ЄС.