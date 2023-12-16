Україна повернула з окупованих територій ще двох дітей
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
З окупованої Херсонщини повернули двох дітей 2008 і 2012-го року народження. Сьогодні їх передали матері.
Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак і український омбудсмен Дмитро Лубінець.
За словами Єрмака, повернути дітей вдалося за посередництва Катару. Наразі всі діти вже повернулися в сімʼї.
«Двоє з них повернулись до мами — це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з ТОТ. Третя дитина перебувала на території рф і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії», — додав Єрмак.
- На початку грудня росія повернула Україні вісьмох дітей. У цьому процесі посередником також був Катар.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.