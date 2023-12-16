Міністр оборони просить місцеві влади більше сприяти мобілізації
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Міноборони України
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади ще більшої допомоги в мобілізації.
Це він заявив на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.
«Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені. Очікуємо від них [органів місцевого самоврядування] ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», — сказав Умєров.
- В Україні з 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення росії, діють воєнний стан і загальна мобілізація. Їх кілька разів продовжували. Останній раз Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію 8 листопада. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року. Вочевидь, після цього їх знову продовжать на 90 днів.
- Наразі Міноборони посилює кампанію з рекрутингу до війська. До цього процесу залучають профільні компанії та майданчики. Відомство вже підписало договори із OLX, Lobby X, Work.ua та Robota.ua.