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Міноборони спростило списання аптечок у війську

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

danilo.alvesd / Unsplash

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про спрощення процедури списання військово-медичного майна, зокрема аптечок, сумок і наплічників.

Раніше аптечки, сумки й наплічники вважались інвентарним майном, і їхнє списання було надзвичайно складне, а часто «нездійсненне».

Через це військові не могли замовити нові аптечки — за документами забезпечення підрозділів було стовідсотковим.

«Брак дієвої системи списання медичного майна був величезною проблемою... Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки й отримати нові: процес тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно», — пояснила заступниця міністра Наталія Калмикова.

Відтепер військовослужбовець, який втрачає чи використовує аптечку, сумку і наплічник під час бою чи виконання інших завдань:

Нещодавно Міністерство оборони дозволило списувати втрачене в бою військове майно за спрощеною процедурою.