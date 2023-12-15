Суддя Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею

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Суддя Макарівського суду Олексій Тандир 12 грудня переписав на колишню дружину Людмилу квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. метрів і машиномісце.

«Бабель» дізнався про це з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Того ж дня Людмила Тандир переписала на чоловіка свою земельну ділянку в Київській області площею 12 соток. Машина «Лексус», на якій голова Макарівського суду збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, належала його дружині.

Згідно зостанньою декларацією Тандир мав у власності тільки квартиру й машиномісце.

Так Тандири поділили майно після розлучення, яке оформив Святошинський суд 6 грудня. Позов подала Людмила, Олексій не заперечував. Також вона подала позов на аліменти. Рішення щодо цього ухвалить суд 30 січня.

Родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка не встигла накласти арешт на майно судді до того, як він розлучився і переписав його на дружину. Родина загиблого 20 листопада подала заяву в Святошинський суд про арешт.

Суддя, який слухає справу проти Тандира, сказав, що розгляне питання лише після того, як заслухає свідчення родичів загиблого.

Батько та рідний брат загиблого виступили в суді 20 листопада, а 4 грудня мала виступити вдова Анна. Адвокати Тандира не з’явилися на засідання з поясненням, що беруть участь в іншому судовому процесі.

Адвокати родини нацгвардійця звинуватили адвокатів обвинуваченого в затягуванні процесу і зриві засідання. Натомість Тандир вважає, що адвокати Бондаренків маніпулюють, а відсутність його адвокатів — збіг обставин. Слухати свідчення вдови без своїх адвокатів Тандир відмовився, тому засідання скасували.