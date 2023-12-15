У Пекіні розʼєдналися вагони метро. Переломи отримали щонайменше 100 людей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Lex Sirikiat / Unsplash
У столиці Китаю Пекіні 14 грудня у вечірню годину пік розʼєдналися вагони поїзда метро. Через це понад 500 людей потрапили в лікарні, а щонайменше 100 людей отримали переломи.
Про це пише The Guardian із посиланням на китайські державні ЗМІ.
Останніми днями Пекін постраждав від снігової бурі — це вплинуло на умови роботи та призвело до затримок транспорту по всьому місту. Поїзд їхав наземною ділянкою колії, коли трапилась аварія.
Два останніх вагони метро відʼєдналися від інших. Попередньо встановили, що причиною для цього стали погані погодні умови та слизькі колії. Смертельних випадків не зафіксували.
- У жовтні 2018 року в метро Рима сталася аварія на ескалаторі, на якому їхали вболівальники московського ЦСКА — виникла тиснява, конструкції ескалатора зламалися та почали затягувати людей, зʼявилися гострі краї. Тоді постраждали понад 20 людей, зокрема місцеві мешканці.