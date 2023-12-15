Лідери ЄС погодили 12 пакет санкцій проти росії. Politico пише, що Австрія вимагала поступок для банку Raiffeisen

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Reuters / «Бабель»

Лідери країн Європейського Союзу 14 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти росії.

Про це повідомили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та «Радіо Свобода».

«Він може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Дуже важливо, що планується запровадити ембарго на російські алмази. Є сподівання, що офіційно його мають ухвалити вже найближчими днями», — написав Єрмак.

Агентство Reuters і видання Politico пишуть із посиланнями на джерела, що Австрія вимагала поступок для Raiffeisen Bank International. Країна просила виключити банк із українського списку «спонсорів війни» в обмін на розблокування 12-го пакета санкцій. Raiffeisen Bank International — єдина австрійська компанія у списку. Ще у жовтні цього року міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг відкрито критикував український список «спонсорів війни».