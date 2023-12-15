Лідери ЄС погодили 12 пакет санкцій проти росії. Politico пише, що Австрія вимагала поступок для банку Raiffeisen
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- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Лідери країн Європейського Союзу 14 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти росії.
Про це повідомили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та «Радіо Свобода».
«Він може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Дуже важливо, що планується запровадити ембарго на російські алмази. Є сподівання, що офіційно його мають ухвалити вже найближчими днями», — написав Єрмак.
Агентство Reuters і видання Politico пишуть із посиланнями на джерела, що Австрія вимагала поступок для Raiffeisen Bank International. Країна просила виключити банк із українського списку «спонсорів війни» в обмін на розблокування 12-го пакета санкцій. Raiffeisen Bank International — єдина австрійська компанія у списку. Ще у жовтні цього року міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг відкрито критикував український список «спонсорів війни».
- Raiffeisen Bank International після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну обіцяв вийти з ринку рф, проте відклав цей процес. Reuters писало, що такий крок підтримує низка посадовців, які намагаються зберегти давні звʼязки з Москвою.
- У березні 2023 року група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшувати активність у росії.