Фінляндія закриває кордон з росією ще на місяць — ситуація становить загрозу національній безпеці

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Tapio Haaja / Unsplash

Уряд Фінляндії вирішив з 15 грудня ще на місяць закрити кордон з росією.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Два дні тому уряд Фінляндії погодився з 14 грудня на місяць відкрити прикордонні пункти «Ваалімаа» і «Нійрала» для росіян. Проте сьогодні ж їх вирішили закрити через великий потік шукачів притулку.

За словами міністра внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, закрити кордон необхідно для контролю над ситуацією, яка становить загрозу національній безпеці.

«Стало ясно, що двох тижнів закритого режиму було недостатньо. Очевидно, що на ситуацію з незаконним вʼїздом впливає інша держава, і вона має злочинний характер», — сказала Рантанен.

Міністр додала, що ситуація нормалізується лише тоді, коли припиниться потік людей, які намагаються незаконно потрапити в країну.

Сьогодні на тільки-но відкриті пункти пропуску прибув щонайменше 91 прохач притулку, 70 з них — на прикордонний пункт «Нійрала». Роботу пункту довелося призупинити на годину о 18:00 через велику кількість мігрантів — прикордонники не справлялися з потоком.

На пункт пропуску «Ваалімаа» протягом дня прибув 21 мігрант — серед них є громадяни Сомалі та Сирії.

Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

Минулого місяця прикордонники стали повідомляти, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів.

15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. За його словами, у цьому задіяні російські прикордонники. За подібною схемою діє й Білорусь, виштовхуючи мігрантів на кордони з Литвою, Латвією і Польщею. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти.