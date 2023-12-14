Опитування КМІС: 74% українців проти територіальних поступок — це найнижчий показник за понад рік
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
74% українців незгодні на територіальні поступки росії, навіть якщо через це війна триватиме довше.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані 14 грудня.
Водночас 19% респондентів вважають, що для якнайшвидшого досягнення миру Україна може поступитися деякими територіями. Ще 7% громадян вагаються з відповіддю.
Опитування проводили з 29 листопада до 9 грудня серед повнолітніх громадян України з усіх регіонів, окрім окупованого Криму. Загалом опитали 1 031 респондента. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,4%.
Соціологи зазначають, що відсоток українців, які проти територіальних поступок рф, знижується. Таку тенденцію можна спостерігати на графіку КМІС, де наведені результати опитувань з травня 2022 до грудня 2023 року.
- У серпні 2023 року фонд «Демократичні ініціативи» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова провели опитування, за результатами якого 90,4% українців були незгодні на територіальні поступки.
- Того ж місяця Верховна Рада України ухвалила постанову, яка виключає будь-які територіальні поступки заради припинення війни.