Петиція про скасування «поправок Лозового» за годину набрала понад 25 тисяч підписів

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Петиція про скасування так званих поправок Лозового у повному обсязі, яку зареєстрували на сайті Офісу президента, набрала понад 25 тисяч необхідних підписів усього за годину.

Про це повідомив автор петиції, глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Петицію зареєстрували об 15:11, а вже о 16:14 Шабунін повідомив, що збір голосів під петицією закінчився на позначці 29 838 і наразі має статус «завершено». Петицію передали на розгляд.

Пресслужба Офісу президента України