Уряд Швеції затвердив зимовий пакет допомоги для України на $124 мільйони
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Unsplash
Шведський уряд схвалив зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму €124 мільйони.
Прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон раніше заявив, що виділені кошти підуть на закупівлю обладнання для опалення й збільшення пропускної здатності української електромережі. Їх витратять і на інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму — наприклад, на будівництво притулків.
Cтаном на сьогодні це найбільша підтримка в межах двосторонньої допомоги Швеції Україні.
- У березні 2023 року уряд Швеції вирішив надати Україні вісім САУ Archer і десять танків Leopard 2. Їхня загальна вартість оцінюється в 6 мільярдів крон ($570 мільйонів).