Уряд Швеції затвердив зимовий пакет допомоги для України на $124 мільйони

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Шведський уряд схвалив зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму €124 мільйони.

Прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон раніше заявив, що виділені кошти підуть на закупівлю обладнання для опалення й збільшення пропускної здатності української електромережі. Їх витратять і на інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму — наприклад, на будівництво притулків.

Cтаном на сьогодні це найбільша підтримка в межах двосторонньої допомоги Швеції Україні.