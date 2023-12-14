У Японії на мілину викинуло 1 200 тонн риби
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
AP
Поблизу японського острова Хоккайдо на поверхню води спливло приблизно 1 200 тонн сардин і скумбрії. Місцеві чиновники намагаються зʼясувати, що сталося.
Про це пише The Guardian.
На узбережжі Тихого океану, за сотні кілометрів на південь від Хоккайдо виявили 30—40 тонн мертвих японських лускатих сардин. Місцеві рибалки намагалися зібрати рибу, побоюючись, що її туші можуть знизити вміст кисню у воді. Чиновники закликали не їсти її.
На думку експертів, риба опинилася на мілині через безперервне переслідування хижаків. Також причиною загибелі може бути температура води — коли вона різко знижується, то спричиняє шок у риб. Однак точна причина невідома. Науковці планують взяти проби морської води на місцях та дослідити її.
- Японська влада розкритикувала публікацію в британській газеті Daily Mail, яка повʼязувала смерть риби з викидом очищеної води з АЕС «Фукусіма». Чиновники стверджують, що мертву рибу почало викидати на берег майже через чотири місяці після того, як станція почала скидати воду в Тихий океан.
- У серпні премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда зʼїв «безпечну та смачну» рибу з Фукусіми — через кілька днів після того, як стічні води з атомної електростанції «Фукусіма-1» скинули до Тихого океану.