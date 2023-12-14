Україна отримала від МВФ третій транш на $900 мільйонів

Новини

Freddie Collins / Unsplash

Україна сьогодні, 14 грудня, отримала третій транш фінансування на суму близько $900 мільйонів від Міжнародного валютного фонду у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ці кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте також: МВФ встановив для України 12 додаткових вимог для подальшої підтримки