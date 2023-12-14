Конституційний суд Албанії призупинив ратифікацію договору про мігрантів з Італією

Новини

Reuters

Конституційний суд зобовʼязав парламент Албанії призупинити ратифікацію договору про мігрантів з Італією. Запит на перевірку конституційності угоди подала албанська опозиція.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця Італія домовилася з Албанією побудувати центри прийому мігрантів в Албанії. Албанський парламент мав ратифікувати угоду 14 грудня.

Суд призначив слухання з цього питання на 18 січня.

«Слухання справи автоматично призупиняє процедури ратифікації в парламенті Протоколу про співпрацю до остаточного рішення Конституційного суду», — повідомили в суді.