Оклад в 63 тисячі гривень. Суддя Олексій Тандир отримує зарплату, перебуваючи пів року в СІЗО
- Автори:
- Костя Андрейковець, Ганна Мамонова
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Суддя Олексій Тандир отримує зарплату в Макарівському районному суді Київської області, перебуваючи пів року в слідчому ізоляторі.
Про це «Бабелю» повідомили в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Київській області.
У відповіді на запит сказано, що з моменту аварії на блокпості в Києві судді нараховують посадовий оклад. Він становить 63 тисячі гривень. Надбавки за вислугу років та за науковий ступінь з Тандира зняли. Їх припинили виплачувати з 2 червня 2023 року. Також йому не виплачують надбавку за адміністративну роботу — Тандир після арешту склав із себе повноваження голови суду.
Заробітна плата Тандира з надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. У відповіді управління сказано, що з березня по травень 2023 року Тандир отримав винагороду на загальну суму 305 867 гривень.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
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