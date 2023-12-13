Оклад в 63 тисячі гривень. Суддя Олексій Тандир отримує зарплату, перебуваючи пів року в СІЗО

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Суддя Олексій Тандир отримує зарплату в Макарівському районному суді Київської області, перебуваючи пів року в слідчому ізоляторі.

Про це «Бабелю» повідомили в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Київській області.

У відповіді на запит сказано, що з моменту аварії на блокпості в Києві судді нараховують посадовий оклад. Він становить 63 тисячі гривень. Надбавки за вислугу років та за науковий ступінь з Тандира зняли. Їх припинили виплачувати з 2 червня 2023 року. Також йому не виплачують надбавку за адміністративну роботу — Тандир після арешту склав із себе повноваження голови суду.

Заробітна плата Тандира з надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. У відповіді управління сказано, що з березня по травень 2023 року Тандир отримав винагороду на загальну суму 305 867 гривень.