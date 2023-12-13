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Норвегія надає Україні $218 млн і анонсувала передачу ППО NASAMS

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Raytheon

Норвегія надає Україні додаткові 3 мільярди крон ($218 млн) для підтримки важливих державних послуг, а ще виділяє обладнання для протиповітряної оборони і анонсує передачу систем ППО NASAMS.

Про це оголосив премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре на зустрічі президентом Володимиром Зеленським.

Деякі NASAMS відправлять із власних складів країни, а інші замовлять у виробників для доставки пізніше.

Довгостроковий пакет підтримки України від Норвегії включає:

«Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти надати допомогу людям, які вже перебувають під великим тиском і знову переживають дуже сувору зиму», — сказав Стьоре.

Президент Володимир Зеленський подякував премʼєру Норвегії, уряду й парламенту Норвегії та всьому норвезькому суспільству за лідерство.