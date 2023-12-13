Новини

У Польщі Дональд Туск склав присягу премʼєра і призначив міністрів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Сейм Польщі

У Польщі лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск склав присягу і став новим премʼєр-міністром. Церемонія складання присяги відбулася у Президентському палаці у Варшаві.

Далі Сейм обрав Раду міністрів абсолютною більшістю голосів відповідно до запиту премʼєр-міністра.

Новообраний премʼєр призначив міністрів:

Сейм Польщі

Сейм Польщі

Сейм Польщі

Сейм Польщі

Сейм Польщі

Вибори в Польщі

15 жовтня 2023 року на парламентських виборах у Польщі керівна партія «Право і справедливість» отримала першість, проте більшість мандатів здобули представники трьох опозиційних сил: «Громадянської коаліції» Туска, «Лівих» і «Третього шляху».

10 листопада польська опозиція підписала коаліційну угоду, згідно з якою кандидатом на посаду премʼєр-міністра Польщі висунули Дональда Туска. Увечері 11 грудня Сейм виголосив вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького, після чого той пішов у відставку.