У Польщі Дональд Туск склав присягу премʼєра і призначив міністрів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сейм Польщі
У Польщі лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск склав присягу і став новим премʼєр-міністром. Церемонія складання присяги відбулася у Президентському палаці у Варшаві.
Далі Сейм обрав Раду міністрів абсолютною більшістю голосів відповідно до запиту премʼєр-міністра.
Новообраний премʼєр призначив міністрів:
- Владислав Косиняк-Камиш – заступник премʼєр-міністра, міністр національної оборони;
- Кшиштоф Гавковський — віцепремʼєр, міністр цифровізації;
- Мацей Берек — секретар Кабінету міністрів, президент урядового законодавчого центру;
- Адам Боднар — міністр юстиції;
- Радослав Сікорський — міністр закордонних справ;
- Адам Шлапка — міністр у справах Європейського Союзу;
- Марцін Кервінський — міністр внутрішніх справ та адміністрації;
- Томаш Семоняк — координатор спецслужб;
- Бартломей Сенкевич — міністр культури та національної спадщини;
- Борис Будка — міністр держмайна;
- Славомір Нітрас — міністр спорту та туризму;
- Барбара Новака — міністр освіти;
- Ізабела Ліщина — міністр охорони здоровʼя;
- Даріуш Клімча — міністр інфраструктури;
- Кшиштоф Гетьман — міністр розвитку та технологій;
- Чеслав Секерський — міністр сільського господарства та розвитку села;
- Пауліна Генніг-Клоска — міністр клімату та навколишнього середовища;
- Анджей Доманський — міністр фінансів;
- Агнешка Дземянович-Бонк — міністр сімʼї та соціальної політики;
- Даріуш Вечорек — міністр науки та вищої освіти;
- Мажен Окла-Древнович — міністр, член Кабінету міністрів, міністр вищої політики;
- Катажина Котула — міністр, член Кабінету міністрів, міністр із питань рівноправності;
- Агнешка Бучинська — міністр, член Кабінету міністрів, міністр у справах громадянського суспільства;
- Ян Грабець — міністр, член Кабінету міністрів, керівник канцелярії премʼєр-міністра;
Вибори в Польщі
15 жовтня 2023 року на парламентських виборах у Польщі керівна партія «Право і справедливість» отримала першість, проте більшість мандатів здобули представники трьох опозиційних сил: «Громадянської коаліції» Туска, «Лівих» і «Третього шляху».
10 листопада польська опозиція підписала коаліційну угоду, згідно з якою кандидатом на посаду премʼєр-міністра Польщі висунули Дональда Туска. Увечері 11 грудня Сейм виголосив вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького, після чого той пішов у відставку.