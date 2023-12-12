МОЗ анонсувала запуск інформаційної системи донорства «єКров»

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Міністерство охорони здоровʼя України запустить інформаційну систему «єКров» для обліку і контролю донорства крові та компонентів крові. Там функціонуватимуть кілька публічних реєстрів, які, зокрема, розробляються на основі «Дія».

Про це повідомила пресслужба відомства.

У системі також буде інформація щодо донацій, проведення окремих видів обстеження, а також інструменти для планування й моніторингу процесу донорства.