МОЗ анонсувала запуск інформаційної системи донорства «єКров»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство охорони здоровʼя України запустить інформаційну систему «єКров» для обліку і контролю донорства крові та компонентів крові. Там функціонуватимуть кілька публічних реєстрів, які, зокрема, розробляються на основі «Дія».
Про це повідомила пресслужба відомства.
У системі також буде інформація щодо донацій, проведення окремих видів обстеження, а також інструменти для планування й моніторингу процесу донорства.
- У серпні уряд дозволив ввозити з-за кордону донорську кров та її компоненти. Від початку широкомасштабної війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%, оскільки до звичайних пацієнтів додались військові та цивільні, поранені через бойові дії.
- 2 березня 2023 року в Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів. Це дозволить зберігати компоненти крові до 30 років.
- А в жовтні Міністерство охорони здоровʼя додало до переліку фахівців, які можуть переливати донорську кров, 26 лікарських спеціальностей.