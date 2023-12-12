Андрій Шевченко став кандидатом у президенти Української асоціації футболу

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Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Шевченко подякував постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу.

«Я дякую за висловлену довіру і приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди і планую зустрітися з представниками всіх регіональних федерацій», — написав Шевченко.

Вибори на посаду президента відбудуться 25 січня 2024 року. На них оберуть нового президента організації замість Андрія Павелка.

За статутом президентом УАФ може бути обрана будь-яка дієздатна людина, не старша за 70 років, що має громадянство України і є делегатом конгресу. Кандидатуру Шевченка висунули 14 постійних членів асоціації.

Андрій Шевченко був професійним футболістом у 1994—2012 роках, після чого перейшов на тренерську роботу, зокрема був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України (2003), Герой України (2004), після початку повномасштабного вторгнення став амбасадором фандрейзингової платформи United24. У вересні 2023 року Шевченко став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Арешт чинного президента УАФ Андрія Павелка

З березня 2015 року Українську асоціацію футболу очолює Андрій Павелко. 29 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва відправив Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелко одразу ж вийшов під заставу 9,8 мільйона гривень. Однак 16 червня суд вирішив арештувати Павелка, а заставу переказати на користь держави.