Фінляндія збільшує виробництво боєприпасів понад удвічі
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- Анна Холоднова
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Flickr / elise.kuijpers
Фінляндія збільшує виробництво важких боєприпасів більш ніж удвічі.
Про це йдеться в пресрелізі Міноборони країни.
Управління оборони США інвестує приблизно €24 мільйони в збільшення виробництва важких боєприпасів. Крім того, Міноборони бере на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень.
Загалом інвестиції Міноборони та промисловості становлять близько €120 мільйонів.
«Ухвалене зараз рішення значно збільшить потужності виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що дасть можливість довгостроково підтримувати Україну до 2030-х років», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
За його словами, збільшення виробництва має значне значення в європейському масштабі, а також зміцнює обороноздатність Фінляндії.
- 14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не зможе постачити Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року.
- 29 листопада голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС виконає свою обіцянку постачити Україні мільйон боєприпасів, але це забере трохи більше часу, ніж хотілося б. Знадобляться кілька додаткових місяців.
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що із запланованого мільйона боєприпасів Євросоюз постачив Україні 300 тисяч.