Фінляндія збільшує виробництво боєприпасів понад удвічі

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Фінляндія збільшує виробництво важких боєприпасів більш ніж удвічі.

Про це йдеться в пресрелізі Міноборони країни.

Управління оборони США інвестує приблизно €24 мільйони в збільшення виробництва важких боєприпасів. Крім того, Міноборони бере на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень.

Загалом інвестиції Міноборони та промисловості становлять близько €120 мільйонів.

«Ухвалене зараз рішення значно збільшить потужності виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що дасть можливість довгостроково підтримувати Україну до 2030-х років», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

За його словами, збільшення виробництва має значне значення в європейському масштабі, а також зміцнює обороноздатність Фінляндії.