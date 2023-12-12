Суд у Техасі заборонив жінці робити аборт. Їй загрожують проблеми зі здоровʼям, а дитина народиться мертвою

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Andras Czipa / Flickr

Верховний суд Техасу скасував ухвалу Окружного суду, яка дозволяла аборт жінці на 20-му тижні вагітності. У її плода діагностували генетичне захворювання, через яке він народиться мертвим.

Про це повідомляє The New York Times.

Вагітна 31-річна Кейт Кокс із Техасу дізналася, що її плід має трисомію за 18-ю хромосомою, або синдром Едвардса — генетичне захворювання, через яке дитина народиться мертвою. Самій породіллі загрожуватимуть серйозні проблеми зі здоровʼям, зокрема розрив матки та необхідність гістеректомії (видалення матки) і, як наслідок, неможливість мати дітей у майбутньому. Жінка неодноразово зверталася до лікарні через сильний біль і кровотечу під час вагітності.

Кокс попросила юридичної допомоги щодо екстреного аборту в Центру репродуктивних прав.

7 грудня окружний суд видав жінці тимчасовий ордер, який дозволив би їй зробити аборт як виняток із закону штату. Проте генпрокурор Техасу Кен Пакстон звернувся до Верховного суду штату, вимагаючи заблокувати для Кокс можливість перервати вагітність. Пакстон погрожував увʼязненням лікарю, а також подати до суду на лікарню, де той працює.

8 грудня у відповідь на апеляцію генпрокурора Верховний суд призупинив дозвіл на аборт, щоб мати більше часу на ухвалення остаточного рішення.

Через три дні Верховний суд Техасу остаточно відмовив Кейт Кокс у праві на аборт. У такий спосіб суд завершив першу справу, де жінка домагалася дозволу на переривання вагітності, за понад рік з моменту введення майже повної заборони на аборти в багатьох республіканських штатах США.

Рішення мотивували тим, що видаючи пані Кокс дозвіл на переривання вагітності, Окружний суд нібито припустився помилки, постановивши, що вона має право на медичний виняток.

Жінка виїде з Техасу, щоб пройти процедуру аборту там, де це легально.

Справа Кейт Кокс ознаменувала нову главу в юридичній історії абортів у Сполучених Штатах. Вагітні жінки почали звертатися до суду, вимагаючи дозволу для своїх лікарів робити те, що вони вважають необхідним з медичної точки зору, не остерігаючись суворих кримінальних чи цивільних покарань.