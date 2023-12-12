Монополія магазину застосунків. Epic Games виграла суд у Google

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Суд присяжних виніс вердикт у справі про незаконну монополію магазину застосунків Google Play і сервісу Google Play Billing. Розробник компʼютерних ігор Epic Games виграв у материнської компанії Google — Alphabet.

Про це пише The Verge.

Присяжні одноголосно вирішили, що Google має монопольну владу на ринках поширення застосунків для Android і ринках платіжних послуг через програму, через що постраждав Epic.

Також вони вирішили, що Google має незаконний звʼязок між своїм магазином додатків Google Play і платіжними службами Google Play Billing, а його дистрибʼюторська угода, угоди Project Hug з розробниками ігор і угоди з OEM-виробниками є антиконкурентними.

У Google планують оскаржити вирок суду. Віцепрезидент зі справ і публічної політики Вілсон Вайт додав, що «судовий процес показав, що ми жорстко конкуруємо з Apple і її App Store, а також з магазинами додатків на пристроях Android та ігрових консолях».

Водночас Epic Games назвав вердикт «перемогою для всіх розробників застосунків». Однак поки що невідомо, що саме від такого рішення отримає Epic.