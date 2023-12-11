Німецька прокуратура висунула звинувачення екстремістам, які минулого року планували держпереворот
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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DER SPIEGEL
Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення ультраправим екстремістам, які в грудні минулого року готували державний переворот у країні.
Про це пише Der Spiegel.
Звинувачення отримав так званий принц Генріх XIII (йому призначалася роль нового лідера Німеччини) і девʼять ймовірних співучасників змови — вони постали перед Вищим регіональним судом Франкфурта-на-Майні. Серед звинувачених також колишній офіцер Рюдігер фон Пескаторе, колишня депутатка Бундестагу від «Альтернативи для Німеччини» і суддя Біргіт Мальсак-Вінкеманн, а також колишній поліцейський Міхаель Фріч.
Вісьмом іншим обвинуваченим в основній справі висунули звинувачення у Вищому регіональному суді Мюнхену, а девʼятьом підозрюваним співучасникам змови — у Вищому регіональному суді Штутгарту.
Вказується, що група входить до руху «рейхсбюргерів», представники якого не визнають ФРН і вважають себе громадянами «німецького Другого Райху», який був імперією. Підозрюваних звинувачують у членстві або підтримці терористичної організації та підготовці «державної зради». У Федеральній прокуратурі не захотіли коментувати цю справу.
- 7 грудня минулого року поліція Німеччини провела масштабну спецоперацію проти ультраправих екстремістів, які, за даними Міністерства юстиції, готували штурм парламенту і державний переворот. Поліція встановила понад 50 підозрюваних. Згодом німецький суд відправив під арешт 23 підозрюваних.
- За даними журналу Der Spiegel, тоді прокуратура встановила двох організаторів перевороту — це так званий принц Генріх XIII і 69-річний колишній десантник Рюдігер П. Генріх, який є представником дворянського роду, контактував із російськими офіційними особами.