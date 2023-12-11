Колишнього мера Одеси заочно взяли під варту. Його розшукують за привласнення Міжнародного аеропорту
- Автор:
- Олександра Амру
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Колишньому меру Одеси Олексію Костусєву обрали запобіжний захід у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» — тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, яке погодив прокурор САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси Олексію Костусєву. Він є одним із підозрюваних у справі про незаконне заволодіння майном аеропорту «Одеса».
Суд задовольнив клопотання й обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після того, як підозрюваного затримають і доставлять на місце проведення досудового розслідування, слідчий суддя визначиться щодо застосування цього запобіжного заходу.
- 29 серпня цього року в Одесі викрили схему незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом. Пʼятьом людям повідомили про підозру, а саме: колишньому меру міста, його заступникові, керівникові одного з ТОВ і двом відомим місцевим бізнесменам. За даними слідства, вони вивели аеропорт у спільну власність міста і приватних інвесторів, через що Одеса повністю втратила будь-який контроль над летовищем і не отримувала від його діяльності жодного прибутку. Щоб унеможливити повернення аеропорту у власність міста, усе його майно заставили в банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. Це завдало місцевому бюджету збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн.
- 12 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва.