Голова МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто вперше за час вторгнення

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 11 грудня, особисто зустрівся в Брюсселі з угорським колегою Петером Сійярто — вперше від початку повномасштабного вторгнення.

«Безумовно, головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповіді: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру», — заявив міністр Кулеба.

Дмитро Кулеба наголосив у розмові із Сійярто, що в України і Угорщини «спільне майбутнє в Європі».

Петер Сійярто заявив, що рішення про вступ України до Європейського Союзу є «історичним» і вплине на майбутнє Європи, проте зараз Єврокомісія не завершила підготовчу роботу, яка могла б гарантувати Україні продовження перемовин про вступ.

Він також додав, що це був «складний період з точки зору двосторонніх відносин» Угорщини і України.

«З 2015 року Україна постійно запроваджувала правила, які все більше обмежували права угорської національної громади, і це кидало тінь на двосторонні відносини», — заявив Сійярто.