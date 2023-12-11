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Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану за постачання росії дронів

Автор:
Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти шести людей і пʼяти підприємств, причетних до розробки і виробництва безпілотних літальних апаратів (БпЛА), які росія використовує для своєї війни в Україні.

Це перші списки в межах новостворених обмежувальних заходів через військову підтримку Іраном російської агресії. Вони доповнюють попередні чотири раунди списків щодо іранських безпілотників, які були ухвалені раніше в межах інших санкційних пакетів.

До нового переліку ввійшли, зокрема:

Санкції передбачують заморожування активів і заборону на вʼїзд до Євросоюзу. Також обмежувальні заходи забороняють прямо чи опосередковано надавати кошти переліченим компаніям і людям, або ж на їхню користь.